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    «Лужа по колено». Трамваи не едут под Володарский мост из-за подтопления

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    Дождь подтапливает улицы Петербурга. В районе Володарского моста даже пришлось менять маршруты трамваям.

    С 17:45 2 августа из-за большого скопления дождевой воды отведено движение трамваев №№ 24, 27 и 39 по проспекту Обуховской обороны под Володарским мостом, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс». Пользователи «Яндекс.Пробок» сообщают, что лужу там налило «по колено».

    По данным сервиса, в районе моста, к тому же, скопились плотные пробки. Ивановская улица стоит от кольца на проспекте Славы. На улице Бабушкина — плотные заторы к перекрестку с Ивановской с обеих сторон. Затруднено движение и на проспекте Обуховской Обороны вместе со съездами с моста и на мост. При этом в целом по городу — обычные для вечера пятницы 6 баллов.

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