На постаменте статуи Пушкина в Финляндии нарисовали свастику. Полиция ищет серийного вандала

Постамент статуи Александра Пушкина на озере Валкейсенлампи в Куопио был несколько раз разрисован свастиками и тегами, нанесенными с помощью аэрозольной краски. Об этом 2 августа сообщает издание Yle.



По данным финских СМИ, это уже не первый случай подобного вандализма: первые граффити появились в конце июня — начале июля, самые свежие были нанесены в последние выходные июля. Yle прилагает фотоснимок постамента, на котором видно свастику, нарисованную чуть ниже позолоченной гравировки с цитатой из стихотворения поэта: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».