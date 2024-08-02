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    На постаменте статуи Пушкина в Финляндии нарисовали свастику. Полиция ищет серийного вандала

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    Постамент статуи Александра Пушкина на озере Валкейсенлампи в Куопио был несколько раз разрисован свастиками и тегами, нанесенными с помощью аэрозольной краски. Об этом 2 августа сообщает издание Yle.

    По данным финских СМИ, это уже не первый случай подобного вандализма: первые граффити появились в конце июня — начале июля, самые свежие были нанесены в последние выходные июля. Yle прилагает фотоснимок постамента, на котором видно свастику, нарисованную чуть ниже позолоченной гравировки с цитатой из стихотворения поэта: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

    По факту порчи памятника было подано заявление в полицию, которая занимается расследованием этого дела. Аналогичные граффити были обнаружены и в других местах, и судя по почерку, речь, скорее всего, идет об одном человеке.

    Постамент теперь закроют в целях предотвращения дальнейшей порчи. Аналогичный символ появился и на постаменте статуи Минны Кант — финской писательницы, журналистки, известной также как общественный деятель, борец за женское равноправие.

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    Александр ПушкинПамятникФинляндияВандализм
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