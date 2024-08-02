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    Быстрый психологический тест: просто выберите животное, а мы расскажем о ваших темных сторонах

    Такого вы о себе и не подозревали

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    1 комментарий
    Если вы выбрали пушистую кошку, скорее всего, вы любите домашний уют. Но пышных кошек в нашем тесте нет
    Если вы выбрали пушистую кошку, скорее всего, вы любите домашний уют. Но пышных кошек в нашем тесте нетФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    У каждого есть своя реакция на животных. Одни их обожают, вторые равнодушны, третьи боятся. Но к кому бы вы ни относились, оказывается, что в каждом из нас есть так называемая глубинная реакция на то или иное животное. И она может многое рассказать о ваших самых потаенных чертах. Для этого нужно всего ничего — выбрать одного из восьми представителей животного мира. При этом не нужно выискивать в нем похожие на вас черты. Просто доверьтесь интуиции и кликните на то изображение, что нравится вам больше всего. Ответ не заставит себя долго ждать.

    Кто из этих животных нравится вам больше остальных?

    Кто из этих животных нравится вам больше остальных?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Быстрый психологический тест: просто выберите животное, а мы расскажем о ваших темных сторонах

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    Если вы выбрали пушистую кошку, скорее всего, вы любите домашний уют. Но пышных кошек в нашем тесте нет
    Если вы выбрали пушистую кошку, скорее всего, вы любите домашний уют. Но пышных кошек в нашем тесте нетФото: Дарья Селенская / Городские порталы

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