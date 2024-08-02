15 телесериалов августа: «Игры», новая «Эмили в Париже», «Рик и Морти: Аниме» — выбор «Фонтанки»

Фото: кадр из сериала «Убийства в одном здании» / «Only Murders in the Building» Поделиться Поделиться





Главный телесериал августа, как ни крути, — отечественная ретродрама «Игры» про Олимпиаду-80 в СССР. Всё остальное — милое приложение в виде финала «Академии "Амбрелла"», новых сезонов «Эмили в Париже» и «Убийств в одном здании», а также очередного сезона сомнительного приквела «Властелина колец» и сериальной версии культового фильма «Город Бога».



«Она такая классная» Инклюзивное роуд-муви

Где/когда: KION — с 1 августа 2024

Сериал сосредоточен вокруг истории парня с расстройством аутистического спектра. Лев Зулькарнаев играет восемнадцатилетнего Лёню, который однажды увидел ролик с актрисой фильмов для взрослых, влюбился и загорелся мечтой найти девушку во что бы то ни стало. А для этого надо ехать в Питер! Вместе с Лёней за мечтой выезжает троица друзей — Артём (Денис Прытков), Рома (Евгений Егоров) и Егор (Валерий Степанов). У каждого из них — свои мотивы для этой поездки, и каждый привезёт из неё что-то своё. Не только Лëне предстоит измениться.



При этом сериал не останавливается на мечте найти Алексу Люкс. Второстепенные герои тоже добавляют истории шарма — чего стоит герой Павла Майкова, которого подозревают в том, что он маньяк-убийца! Главная звезда телесериала «Она такая классная», безусловно, — Лев Зулькарнаев, которого зрители полюбили после «Слова пацана». Для него это значимая роль, к которой актёр долго готовился — и, видимо, не зря: он уже получил за неё этим летом приз на фестивале «Пилот», главном смотре телесериалов страны в Иваново! Там-то проект «Она такая классная» и назвали «Человеком дождя» по-русски. Режиссёром сериала должен был стать Александр Домогаров-младший («Пальма»), но незадолго до фестиваля он снял фамилию с титров.



Автор: youtube.com/kionru

«Трудная» Новая глава франшизы «Новенькие»

Где/когда: START — с 1 августа 2024

Влада после выхода из тюрьмы всерьёз берётся за свою жизнь: она устраивается работать в бар и поступает в вечернюю школу. Но старые знакомые и неразрешённые конфликты из прошлого не отпускают её. И когда внезапное убийство бросает тень подозрения на Владу, ей приходится бороться не только за свою свободу, но и за право на второй шанс.



Очередная глава франшизы «Новенькие» продолжает историю героини Киры Медведевой, которая появилась в четвёртом сезоне и сразу дала понять, что она не второстепенный персонаж. Так появился спин-офф в виде «Трудной». Режиссёр телепроекта — по-прежнему Оксана Барковская, а в главных ролях, помимо Медведевой, — звезда «материнского» сериала Глеб Калюжный.



Честно скажем, зацепиться за атмосферу «Трудной», если вы не в контексте основного сериала, невозможно. Спин-офф явно заряжен и ориентирован на преданную фан-базу «Новеньких». Зато все истории основаны на реальных событиях.

Автор: youtube.com/START

«Пять копеек» Комедийное роуд-муви про команду авантюристов

Где/когда: Premier — с 1 августа 2024

Механик завода «АвтоВАЗ» спрятал несколько килограммов золота в одном из «Жигулей» самой первой партии в далёком 1970-м. Спустя годы, охоту за «копейкой» открывает его внучка Даша (Софья Присс) и ещё четыре незнакомца, прознавших о кладе: спортивный комментатор и блогер Марина (Алина Алексеева), местный бизнесмен (Максим Битюков), его племянник Юлик (Кузьма Сапрыкин) и вор-аферист Жора (Владимир Капустин). Вместе с ними волей-неволей в поисках участвуют бывший парень Даши Петров (Никита Волков), жених Марины — грозный финский хоккеист Йохеннес (Вольфганг Черни, похоже, переиграет в нашем кино всех европейцев с акцентом) и честный полицейский Роман (конечно же, мачо-мен в исполнении Романа Курцына).



Приключенческая комедия «Пять копеек», премьера которой состоялась ещё год назад на кинофестивале «Новый сезон» в Красной Поляне, стилистически наследует «Ладе Голд», но содержательно выбирает другой подход. Сценарий, над которым работал дебютант Артем Косарев, вводит множество героев в первом же эпизоде, и все они объединены идеей поиска клада в разных городах России. Сериал выглядит современной вариацией «12 стульев»: дух авантюризма здесь сопряжён с поиском личного счастья. Ну а вот к юмору — отдельный вопрос!

Автор: youtube.com/Онлайн-кинотеатр PREMIER

«Игры» История Олимпиады-80

Где/когда: Кинопоиск — с 3 августа 2024

Главная шутка сезона: «Хоть мы в Париж и не поехали, зато свою Олимпиаду посмотрим!». Связана она со стартом на «Кинопоиске» одного из самых ожидаемых отечественных телесериалов года — ретро-драмой «Игры» про ту самую знаменитую Олимпиаду 1980 года в СССР, которую бойкотировали США.

Итак, в центре сюжета — сын советского партфункционера Игорь Зорин, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Начальницей юноши становится правильная во всех отношениях Ирина Светлова. Женщина воспитывалась в семье военных и верит в идеологию Советского Союза. Она без промедлений выполняет распоряжения и не собирается терпеть выходки избалованного парня. Оказавшись в столь непривычном для себя месте, юноша знакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что меняет его взгляд на жизнь. Их глазами молодой человек видит всю драму вокруг подготовки к масштабному соревнованию, которое было на грани срыва и изменило страну навсегда.



Ожидается, что Олимпиада-1980 станет не только фоном для происходящих событий, но и выступит центральной темой повествования вместе с личной драмой главного героя. На это намекает в том числе участие олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой, которая сыграла роль начинающей гимнастки. Режиссёром восьмисерийных «Игр», съёмки которых проходили в Москве, Петербурге и Узбекистане, выступил Евгений Стычкин. Над телесериалом работала та же команда, что и над другим успешным телепроектом «Кинопоиска» — «Нулевой пациент», сериалом о начале эпидемии ВИЧ в СССР. В ролях: Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили, Вячеслав Чепурченко и Юрий Стоянов в роли Леонида Брежнева.

Фото: кадр из сериала «Игры» Поделиться Поделиться





«Взрослые» Драмеди про поколение киселя и сахарной ваты

Где/когда: Okko — с 5 августа 2024

Онлайн-кинотеатр Okko в погоне за конкурентами в начале августа явит свою громкую телепремьеру — комедийно-драматический сериал «Взрослые». Проект рассказывает о трёх лучших подругах с дачных времён: Лизе, Соне и Яне. Многие их сверстницы уже работают по профессии, вышли замуж и даже родили детей, но наши подруги в свои 25 лет отказываются следовать «общепринятым правилам жизни». При этом они мечтают, строят личную жизнь, пытаются быть счастливыми, а главное ― продолжают держаться вместе.

Главные роли в сериале сыграли Мария Мацель («Перевал Дятлова»), Анастасия Талызина («Кентавр») и Стася Милославская («Огонь»). Режиссёром-постановщиком и автором сценария сериала выступила Екатерина Тодоровская («Подстава»), старшая дочь Валерия Тодоровского, для которой «Взрослые» — это режиссёрский дебют и своя вариация на тему «Секса в большом городе» для зумеров.



Тодоровская в своих интервью подчёркивает, что эта история для неё самой — очень личная: как это часто бывает, дебют — рефлексия историй собственной жизни. После премьеры на кинофестивале «Пилот» в Иваново кинокритики сразу же отметили «Взрослых» за свежие и прозрачные диалоги, что большая редкость для современных сериалов.

Автор: youtube.com/Онлайн-кинотеатр Okko

«Академия «Амбрелла» / «The Umbrella Academy» Комикс-сериал о семейке Харгривз

Где/когда: Netflix — с 8 августа 2024

Завершается один из любимых поклонниками комикс-сериалов телепроект «Академия «Амбрелла» — с 8 августа на Netflix начнётся заключительный сезон супергеройского шоу, основанного на одноимённой серии комиксов издательства Dark Horse Comics. Его придумал в 2007 году фронтмен рок-группы My Chemical Romance Джерард Уэй. Над созданием своего первого комикса о семействе супергероев он работал во время мирового тура после выхода альбома The Black Parade.



В четвертом сезоне зрители узнают, как потерявшие свои суперсилы герои, братья и сёстры семейства Харгривз, будут жить в новой вселенной: одни не прекратят пытаться вернуть себе суперспособности, в то время как другие попытаются создать нормальные семьи.

«Потеря сил не будет единственной странностью для братьев и сестер. Появятся новые враги, которые захотят стереть их с лица земли. Но как они справятся без своих сил? Есть ли какой-то способ их вернуть? Ставки еще никогда не были так высоки», — комментирует шоураннер сериала Стив Блэкман.

Автор: youtube.com/Netflix

«Плохая обезьяна» / «Bad Monkey» Драмеди от создателя «Теда Лассо»

Где/когда: Apple TV+ — с 14 августа 2024

В середине августа потоковый сервис Apple TV+ покажет долгожданный сериал в жанре драмеди «Плохая обезьяна», экранизацию одноимённого романа американского журналиста и писателя Карла Хайасена, изданного в 2013 году. Первоначально телеадапатцию заказали ещё в 2021 году сценаристу и продюсеру Биллу Лоуренсу («Тед Лассо», «Терапия»), но производство очень затянулось. И вот шоу готово к релизу!

Винс Вон играет Эндрю Янси, бывшего детектива полиции Майами, теперь пониженного до инспектора ресторанов в округе. Он оказывается втянутым в дело, связанное с коррупцией и экологическими проблемами, после того, как турист находит отрубленную руку во время рыбалки. Также в ролях: Мишель Монаган, Джон Ортис, Джоди Тернер-Смит, Роб Делани, Натали Мартинес и Алекс Моффат, ну а по большой дружбе с Биллом Лоуренсом (он же ещё и создатель культового ситкома «Клиника») в сериал заглянет Зак Брафф.

Автор: youtube.com/Apple TV+

«Эмили в Париже» / «Emily in Paris»

Приключения американки в Париже

Где/когда: Netflix — с 15 августа 2024

Ещё один популярный телепроект Netflix возвращается с четвертым сезоном. Нас ждёт продолжение приключений американки по имени Эмили в Париже, куда она переехала по работе. Сериал давно считался новым аналогом «Секса в большом городе», пока старые-добрые дивы нью-йоркского шоу не вернулись на арену со своим сиквелом «И просто так…». В итоге телешоу с Лили Коллинз, так хорошо стартовавшее в 2020-м, немного подугасло, да и многие фанаты считают, что пора телесериал закрывать.



Так или иначе, в новых сериях мы будем следить за очередным любовным треугольником с участием Эмили. Главная героиня не может разобраться в своих чувствах к французскому шеф-повару Габриэлю и очаровательному британцу-финансисту Алфи. Несмотря на тривиальный сюжет, нас снова ждёт гламур, классные образы и, конечно, Париж, турпоток в который после сериала увеличился ещё больше! А параллельно с премьерой сезона на Netflix Games выйдет игра «Эмили в Париже», основанная на одноименном сериале.

Фото: кадр из сериала «Эмили в Париже» / «Emily in Paris» Поделиться Поделиться





«Рик и Морти: Аниме» / «Rick & Morty: The Anime» Расширение анимационной франшизы про Рика и Морти



Где/когда: Adult Swim / MAX — с 15 августа 2024

Фанбаза мультсериала «Рик и Морти» не меньше, чем у «Эмили в Париже», поэтому его вселенная также расширяется. В августе американский телеканал Adult Swim покажет спин-офф про школьника по имени Морти и его дедушку Рика в жанре аниме. Популярный мультфильм выходит с 2013 года с некоторыми паузами в производстве. Самые последние на сей момент 6-й и 7-й сезоны «Рика и Морти» были показаны в сентябре 2022-го и октябре 2023-го. Поэтому предполагалось, что спин-офф займёт место оригинала в расписании и выйдет осенью 2024-го. Однако в итоге аниме-версию решили представить летом.



Фанатов ожидают 10 серий, каждую из которых посвятят отдельному «риканутому» приключению альтернативных Смитов-Санчезов. Учёный Рик Санчез отправится в галактическое путешествие и зависнет в «псевдомире» между мультивселенными. Морти влюбится в таинственную девушку, которая окажется «вневременным существом». Саммер тем временем поможет Космической Бет в битве со злодейскими лидерами Галактической Федерации. Режиссёром сериала «Рик и Морти: Аниме» выступает Такаси Сано («Башня Бога», «Эпоха смут»). Он же работал над аниме-короткометражками «Рик и Морти против Геноцидера» (2020) и «Саммер встречает Бога (Рик встречает зло)» (2021). Поэтому в новом мультике сохранился стиль анимации короткометражек. Премьера влсьмого сезона оригинального «Рика и Морти» намечена на 2025 год. Его создатель Дэн Хармон обещает 10 сезонов.

Автор: youtube.com/Adult Swim

«Дорога в тысячу ли» / «Pachinko» Эпичная семейная сага

Где/когда: Apple TV+ — с 23 августа 2024

Получивший широкую известность после дебюта в 2022 году эпичный семейный драматический сериал Apple TV+ «Дорога в тысячу ли» по мотивам романа американской писательницы и журналистки корейского происхождения Мин Джин Ли, наконец-то возвращается со вторым сезоном.

Ким Сон-джа родилась и выросла в Пусане во время японской оккупации. Она влюбилась в парня Ко Хан-су, а когда выяснила, что он женат, сама была уже беременна. Местный священник женится на девушке и спасает ситуацию. Молодая семья переезжает в Японию, где, преодолевая презрение и дискриминацию, пытается наладить жизнь.



В новых эпизодах действие телесериала снова происходит в разных временных периодах, странах и языках (корейский, японский и английский), поскольку он прослеживает историю сразу четырёх поколений корейской семьи в Корее, Японии и Америке на протяжении ХХ века. Во втором сезоне «Дороги в тысячу ли» параллельные истории происходят в Осаке в 1945 году, где Ким Сон-джа вынуждена принимать опасные решения ради выживания своей семьи во время Второй мировой войны, а также в Токио в 1989 году, где Соломон Пэк открывает для себя новые возможности.

Автор: youtube.com/Apple TV+

«Город Бога: Борьба накаляется» / «Cidade de Deus: A Luta Não Para»

Сериальный сиквел фильма «Город Бога»

Где/когда: HBO Brasil / MAX — с 25 августа 2024

В конце лета на стриминге появится сиквел культового фильма начала нулевых — бразильского «Города Бога» Фернанду Мейреллиша о самой опасной фавеле Рио-де-Жанейро. События в сериале продолжатся, спустя 20 лет после истории, рассказанной в фильме, но они будут происходить не в современности, а в нулевые. Главным героем вновь будет Ракета, но уже повзрослевший и ставший фотографом. Сюжет телепроекта строится вокруг его воспоминаний (героя вновь играет Алешандре Родригис). Мы увидим, как вечные конфликты между полицией, наркоторговцами и местными жителями влияют на жизнь фавелы. К своим ролям вернутся многие актёры из оригинальной картины.

Автор: youtube.com/HBO

«Убийства в одном здании» / «Only Murders in the Building» Лучший комедийный детектив наших дней

Где/когда: Hulu — с 27 августа 2024

В конце лета на стрим-сервисе Hulu состоится цифровая премьера четвертого сезона лучшего комедийного детектива нашего времени «Убийства в одном здании», который получил аж 21 номинацию на грядущую 15 сентября телепремию EMMY.

Главные герои телесериала — Мэйбл, Оливер и Чарльз-Хейден — отправляются на расследование из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и попадают в том числе на съёмки фильма о них самих. Их популярный тру-крайм подкаст Голливуд адаптирует под формат полнометражного триллера.

Актёров, снимающихся в этом кино, сыграли Ева Лонгория, Юджин Леви и Зак Галифианакис. Ну а суперзвёзды сериала вновь порадуют преданных поклонников — это будут Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Мэрил Стрип и многие другие. Новый сезон шоу станет самым «жирным» по количеству селебритис, без «убийства» которых в Голливуде не обойдётся — это-то и будут расследовать персонажи.

Фото: кадр из сериала «Убийства в одном здании» / «Only Murders in the Building» Поделиться Поделиться





«Хаос» / «Kaos» Чёрная комедия про древнегреческих богов в наши дни

Где/когда: Netflix — с 29 августа 2024

Ещё боги, только из древнегреческого пантеона, предстанут в комедийном сериале «Хаос», что явит непочтительный взгляд на мир греческой мифологии. Джефф Голдблюм играет жестокого, параноидального и невротичного Зевса, который беспокоится (и справедливо), что его правление может подойти к концу. Бог неба, грома и молний чует, что против него зреет заговор, который затеяли его неприлично эмансипированная жена (и сестра) Гера (Джанет Мактир), а также упечённый за решётку брат Посейдон (Клифф Кёртис). Политику октябристского маятника, как обычно, ведёт другой брат — Аид (Дэвид Тьюлис). Сценаристкой и шоураннером сериала «Хаос» выступила Чарли Ковелл, соавтор крутых британских телешоу вроде «Отбросов».

Фото: кадр из сериала «Хаос» / «Kaos» Поделиться Поделиться





«Властелин колец: Кольца власти» / «The Lord of the Rings: The Rings of Power»

Приквел «Властелина колец»

Где/когда: Amazon Prime Video — 29 августа 2024

В конце лета увидим и второй сезон приквела знаменитой кинофраншизы — «Властелин колец: Кольца власти». Итак, ужасный Саурон вернулся! Восходящий повелитель тьмы, изгнанный Галадриэль и лишённый армии, теперь вынужден полагаться исключительно на собственную хитрость, чтобы восстановить силы и проследить за созданием Колец власти, которые позволят подчинить его зловещей воле все народы Средиземья. Эльфы и гномы, орки и люди, волшебники и мохноноги — по мере того, как отношения накаляются, а королевства начинают распадаться, силам добра придётся всё отчаяннее сражаться за то, что для них важнее всего, — друг за друга.



Во втором сезоне, который явно будет мрачнее первого, количество волшебной ювелирки в Средиземье резко увеличится. И под конец мы увидим все 20 выкованных колец власти, за которыми охотится Саурон с целью порабощения всех и вся в известных и неизвестных Вселенных. Остаётся только надеется, что преданные фанаты фэнтези-мира писателя Толкиена вновь не распнут создателей телесериала, как они пытались это сделать после первого сезона, за издевательство над каноническими сюжетами. Все актёры первого сезона вернулись к своим ролям и персонажам (ну, кто выжил), в новых эпизодах.

Автор: youtube.com/ Prime Video

«Юг»

Роуд-муви про подростка

Где/когда: Okko — август 2024

У этого российского телесериала точной даты релиза нет, но все ожидают его увидеть в августе. «Юг» — история о зажатом, скромном мальчике, воспитанном бабушкой. Мама Юга умерла, когда ему было три года, а отца он никогда не видел. Всё меняется, когда на свой 14-й день рождения Юг обнаруживает в бабушкином шкафу деньги, которые присылал его отец. С этого момента начинается история большого путешествия Юга в поисках отца по всей стране: от Дальнего Востока до Москвы.



Режиссёром-постановщиком сериала выступил Иван Соснин, снявший недавний фестивальный кинохит «Пришелец», автором сценария и креативным продюсером — Алим Бесчоков. В проекте приняли участие Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Игорь Грабузов, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь и другие. А самого парня по имени Юг сыграл Ярослав Могильников, яркий осколок каста «Слово пацана. Кровь на асфальте» — тот самый Ералаш.

Автор: youtube.com/Онлайн-кинотеатр Okko

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

