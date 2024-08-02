«Люди не пострадали, но возмущены». Часть пассажиров сняли с севшего на мель теплохода, остальные ждут буксир у Коневца

Теплоход «Тимирязев» продолжает ждать буксир на мели у острова в Ладожском озере, но людей на борту стало меньше. Транспортная прокуратура показала, что больше полудня видят с палубы туристы.



Как сообщили «Фонтанке» в ФБУ «Администрация «Волго-Балт»» 2 августа, к острову Коневец, у которого сел на мель теплоход, планируется выход судна «Вадим Клюев» Невско-Ладожского района водных путей и судоходства. «Тимирязев» по-прежнему стоит без движения, судоходству он не препятствует.