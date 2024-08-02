Жестокосердная забава. Минкульт запретил гусиные бои во Владимиро-Суздальском заповеднике

Министерство культуры 1 августа поддержало просьбу Благотворительного фонда защиты городских животных запретить проведение гусиных боев. Соответствующий документ за подписью замдиректора Департамента музеев и внешних связей Елены Гомонюк опубликован зоозащитниками в их телеграм-канале.



Борьбу против гусиных боев активисты ведут несколько лет. В 2021 году, по их утверждениям, они уже добивались запрета гусиных боев, однако позже мероприятие решили провести вновь.



«В России больше заняться нечем, кроме как на потеху бездельникам стравливать птиц? — возмущались в Фонде защиты городских животных в мае 2024 года. — Это грязная манипуляция половыми инстинктами гуся, который вынужден жестоко и самоотверженно себя вести при виде другого самца для защиты самки».

