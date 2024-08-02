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    Жестокосердная забава. Минкульт запретил гусиные бои во Владимиро-Суздальском заповеднике

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    Министерство культуры 1 августа поддержало просьбу Благотворительного фонда защиты городских животных запретить проведение гусиных боев. Соответствующий документ за подписью замдиректора Департамента музеев и внешних связей Елены Гомонюк опубликован зоозащитниками в их телеграм-канале.

    Борьбу против гусиных боев активисты ведут несколько лет. В 2021 году, по их утверждениям, они уже добивались запрета гусиных боев, однако позже мероприятие решили провести вновь.

    «В России больше заняться нечем, кроме как на потеху бездельникам стравливать птиц? — возмущались в Фонде защиты городских животных в мае 2024 года. — Это грязная манипуляция половыми инстинктами гуся, который вынужден жестоко и самоотверженно себя вести при виде другого самца для защиты самки».

    Для достижения целей активисты создали петицию «Гусиные бои — позор России», в которой рассказали, что еще «с разницей в 2 года с отменой крепостного права гусиные и петушиные бои были отменены императором Александром как «жестокосердная забава»».

    При этом в самом музее-заповеднике на запрос Минкульта отвечали, что представление «Гусиные потехи» представляет собой «состязание двух гусей тульской породы, защищающих гусыню друг от друга в брачный период».

    По мнению руководства музея, «животное, не желающее состязаться, не может быть принуждено к этому человеком», а сотрудники музея и гусеводы «обеспечивают, чтобы гуси не щипали и не клевали друг друга в голову и глаза, не хватали друг друга за лапы, находились в одной весовой и возрастной категории». Там заверили, что в ходе последнего мероприятия 16 марта 2024 года ни один гусь не пострадал.

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