    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 24

    1 м/с, сев

    752мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.78eur92.85

    В Красноярском крае в деревне староверов умер маленький ребенок, которого не стали лечить у врачей. СК возбудил дело

    2284
    4 комментария

    Маленький ребенок скончался после недельной болезни в староверческом поселении Красноярского края. Родители не стали обращаться к врачам и сами похоронили сына. В обстоятельствах разбирается Следственный комитет региона, сообщивший 2 августа подробности случившегося.

    О смерти двухлетнего мальчика правоохранителям 31 июля сообщила медицинский работник, которая осуществляла патронаж ребенка в Ирбейском районе.

    Выяснилось, что в конце мая семья с двумя маленькими детьми приехала в гости к родителям в староверческое неименованное поселение, расположенное на ручье Каменушка в Туруханском районе. Со слов родителей, 7 июня младший сын заболел: у него начался кашель и поднялась высокая температура. Отец с матерью не стали обращаться к врачам, пытаясь вылечить ребенка своими силами. Через неделю мальчик скончался и его похоронили.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи осматривают место происшествия и устанавливают причину смерти малыша.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close