В Красноярском крае в деревне староверов умер маленький ребенок, которого не стали лечить у врачей. СК возбудил дело

Маленький ребенок скончался после недельной болезни в староверческом поселении Красноярского края. Родители не стали обращаться к врачам и сами похоронили сына. В обстоятельствах разбирается Следственный комитет региона, сообщивший 2 августа подробности случившегося.



О смерти двухлетнего мальчика правоохранителям 31 июля сообщила медицинский работник, которая осуществляла патронаж ребенка в Ирбейском районе.



Выяснилось, что в конце мая семья с двумя маленькими детьми приехала в гости к родителям в староверческое неименованное поселение, расположенное на ручье Каменушка в Туруханском районе. Со слов родителей, 7 июня младший сын заболел: у него начался кашель и поднялась высокая температура. Отец с матерью не стали обращаться к врачам, пытаясь вылечить ребенка своими силами. Через неделю мальчик скончался и его похоронили.

