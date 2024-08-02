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    Мультимедийная заметка

    Российский банк направил 748 миллионов рублей на социальные проекты

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    Фото: предоставлен пресс-службой Совкомбанка
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    Совкомбанк выпустил первый социальный отчёт: за шесть месяцев 2024 года он направил 748 млн рублей на социальные инвестиции, помог 193 организациям и 150 тысячам клиентов.

    «Совкомбанк про добро»

    Маркетплейс добрых дел продолжает развиваться. За первое полугодие 2024 года Здесь банк утраивает пожертвования пользователей. Сейчас доступ к платформе получили и не клиенты банка. А еще разработчики добавили личный кабинет для фондов, кэшбэк, приветственные баллы и другое.

    «Технологии добра»

    Это проект Совкомбанка и Sk Финтех Хаб (Сколково), где банк и его партнеры предоставляют бесплатные услуги для сотен благотворительных фондов. Банк добавил новые продукты и сервисы, к фонду присоединились новые партнеры.

    Отчёт содержит список организаций, которым банк помог в первом полугодии 2024 года.

    Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка, прокомментировал: «В первый отчёт мы включили все направления социальных инвестиций, включая федеральный проект со Сколково «Технологии добра» и собственную благотворительную платформу «Совкомбанк про добро». В своем подходе мы раздаем не «рыбу», а «удочки», полезные для сотен организаций. Так мы делаем добрые дела вместе с нашими клиентами и партнерами».

    В отчёте учтены средства на благотворительность и развитие социальных проектов, а также переданные услуги по рыночной цене. С полным отчётом можно ознакомиться по ссылке.

    Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 г.

    ПАО «Совкомбанк», sovcombank.ru

    Фото: предоставлен пресс-службой Совкомбанка

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