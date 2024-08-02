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    Подросток задержан за шальную пулю, которая нашла цель на юге Петербурга

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    Выстрелом вызвали полицию к четырнадцатиэтажке в Московском районе Петербурга. Подросток не целился, но попал.

    О задержании юного стрелка из окон на Пулковском шоссе 2 августа сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. К дому приехали после жалобы на пальбу, которая поступила незадолго до одиннадцати часов вечера 31 июля.

    Прибывшие на место сотрудники полиции нашли нарушителя спокойствия в съёмной квартире на 11 этаже. По предварительным данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), он объяснил, что выстрел — случайность. Тем не менее пуля не ушла в молоко: повреждено окно квартиры напротив.

    Юношу после опроса передали родителям, изъяв пневматический «Сталкер».

    «По данному факту проводится проверка», — добавили в полиции.

    Через сутки после случившегося на Пулковском шоссе о стрельбе сообщили с проспекта Ветеранов. Стрелок остался незамеченным, но его выходка вынудила обратиться к медикам 50-летнего местного жителя. Судя по гематоме на его ноге, стреляли из пневматического оружия.

    «Обстоятельства происшествия устанавливаются, приняты меры к поиску стрелявшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в ведомстве.

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