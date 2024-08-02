Подросток задержан за шальную пулю, которая нашла цель на юге Петербурга

Выстрелом вызвали полицию к четырнадцатиэтажке в Московском районе Петербурга. Подросток не целился, но попал.



О задержании юного стрелка из окон на Пулковском шоссе 2 августа сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. К дому приехали после жалобы на пальбу, которая поступила незадолго до одиннадцати часов вечера 31 июля.



Прибывшие на место сотрудники полиции нашли нарушителя спокойствия в съёмной квартире на 11 этаже. По предварительным данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), он объяснил, что выстрел — случайность. Тем не менее пуля не ушла в молоко: повреждено окно квартиры напротив.

