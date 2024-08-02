Подросток задержан за шальную пулю, которая нашла цель на юге Петербурга

Выстрелом вызвали полицию к четырнадцатиэтажке в Московском районе Петербурга. Подросток не целился, но попал.
О задержании юного стрелка из окон на Пулковском шоссе 2 августа сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. К дому приехали после жалобы на пальбу, которая поступила незадолго до одиннадцати часов вечера 31 июля.
Прибывшие на место сотрудники полиции нашли нарушителя спокойствия в съёмной квартире на 11 этаже. По предварительным данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), он объяснил, что выстрел — случайность. Тем не менее пуля не ушла в молоко: повреждено окно квартиры напротив.
Юношу после опроса передали родителям, изъяв пневматический «Сталкер».
«По данному факту проводится проверка», — добавили в полиции.
Через сутки после случившегося на Пулковском шоссе о стрельбе сообщили с проспекта Ветеранов. Стрелок остался незамеченным, но его выходка вынудила обратиться к медикам 50-летнего местного жителя. Судя по гематоме на его ноге, стреляли из пневматического оружия.
«Обстоятельства происшествия устанавливаются, приняты меры к поиску стрелявшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в ведомстве.