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    В Москве мужчина пытался покончить с собой у здания МФЦ на Новоясеневском проспекте

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    В Москве мужчина пытался покончить с собой. Как сообщили 2 августа РИА Новости, трагедию предотвратили у здания МФЦ на Новоясеневском проспекте.

    Не допустить ЧП помог предположительно охранник МФЦ. Неизвестного мужчину доставили в больницу. На его теле врачи зафиксировали ожоги. Обстоятельства произошедшего выясняются.

    «Фонтанка» 26 июля рассказывала о похожем инциденте на Красной площади в Москве. Мужчину от трагедии уберегли сотрудники правоохранительных органов, которые и задержали неизвестного. Территорию вокруг места ЧП тогда оцепили. Начато расследование произошедшего.

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