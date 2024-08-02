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    В Крыму бродячие животные покусали почти сто человек за неделю

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    Почти сто человек покусали животные в Крыму за прошедшую неделю. Об этом 2 августа сообщает республиканский комитет ветеринарии.

    От зубов бродячих и домашних питомцев пострадали 94 человека. Какие именно четвероногие чаще всего проявляли агрессию к человеку, не уточняется. В комитете призвали не кормить и избегать любых контактов с дикими и бродячими животными.

    За полгода на полуострове выявили пять случаев бешенства среди животных: в Симферополе, Алуште, Феодосии, Судаке и в Симферопольском районе. За аналогичный период прошлого года таких случаев было три.

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