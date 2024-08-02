Полиция Сочи задержала туристок по подозрению в убийстве мужчины на набережной

Две женщины подозреваются в убийстве мужчины на набережной пляжа в сочинском поселке Вардана. Об этом 2 августа сообщают местные паблики, информацию со ссылкой на правоохранительные органы подтверждает также издание «Коммерсантъ».



По предварительной информации, между туристками и гражданином произошел конфликт, в ходе которого женщины зарезали мужчину и скинули его с опорной стены. После этого, судя по кадрам с камер, дамы продолжили гулять, взявшись за руки, вскоре их задержали.



Обстоятельства инцидента устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

