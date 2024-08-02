Стали известны подробности смертельной аварии на КАД. За рулём «Форда» был военный

Один человек погиб, ещё двое в тяжёлом состоянии после ДТП в Московском районе Петербурга. По предварительным данным, с управлением не справился молодой военнослужащий, который накатал в этом году на без малого десяток штрафов.



Как стало известно «Фонтанке» 2 августа, после аварии на 33-м километре внешнего кольца КАД в больницу увезли 38-летнего водителя «Фольксваген Поло» с переломами и травмой груди и его 22-летнюю пассажирку. Оба были в тяжёлом состоянии. Ещё один пассажир погиб на месте.



В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что в «Поло» въехал «Форд Мондео», водитель которого не справился с управлением немногим позже трёх часов ночи 1 августа.

