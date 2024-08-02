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    Стали известны подробности смертельной аварии на КАД. За рулём «Форда» был военный

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    Один человек погиб, ещё двое в тяжёлом состоянии после ДТП в Московском районе Петербурга. По предварительным данным, с управлением не справился молодой военнослужащий, который накатал в этом году на без малого десяток штрафов.

    Как стало известно «Фонтанке» 2 августа, после аварии на 33-м километре внешнего кольца КАД в больницу увезли 38-летнего водителя «Фольксваген Поло» с переломами и травмой груди и его 22-летнюю пассажирку. Оба были в тяжёлом состоянии. Ещё один пассажир погиб на месте.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что в «Поло» въехал «Форд Мондео», водитель которого не справился с управлением немногим позже трёх часов ночи 1 августа.

    По предварительной информации редакции, за рулём «Форда» сидел 24-летний военнослужащий, который в этом году семь раз попадался на превышении скорости. Кроме того, его привлекали к ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а также за игнорирование дорожных знаков или разметки.

    Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с переломами челюсти и рёбер.

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