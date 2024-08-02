Рекордно высокие ставки по депозитам приведут к росту сбережений физлиц в России до конца 2024 года на 24%

Объем накоплений физлиц на вкладах и накопительных счетах до конца 2024 года вырастет на 24% до 55,8 трлн рублей, сообщил на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Причина — рекордно длительный срок действия высоких ставок по депозитам в рублях, который начался с декабря 2023 года и вряд ли закончится до конца 2024 года. За семь месяцев 2024 года розничные пассивы уже выросли на 13% до 51 трлн рублей, из них основную долю занимают сбережения в рублях, по которым уже 8 месяцев держатся высокие ставки. Рублевые пассивы по итогам июля составляют 47,5 трлн рублей, а до конца года их объем достигнет 51,9 трлн рублей, прогнозирует Георгий Горшков.

Уровень ставок напрямую связан с ключевой ставкой, которая с декабря 2023 до июля 2024 года составляла 16%, а 26 июля была увеличена до 18%. Предыдущие пиковые значения были зафиксированы в 2020 году — тогда она составляла 20% и в 2015 году — 17%. Но тогда продолжительность периода высоких ставок не превышала двух месяцев. Соответственно, максимальная средневзвешенная банковская ставка, которую ЦБ рассчитывает на основе данных 10 крупнейших банков по объему депозитов физлиц, составляла в конце июня 2024 года 16,08%, в марте 2022 года — 20,51%, а в январе 2015 года — 15,63%.

В ВТБ рассчитывают увеличить портфель розничных пассивов до 9,6 трлн рублей до конца года, на конец июля он составлял 8,5 трлн рублей. С начала года клиенты ВТБ открыли в банке более 3 млн вкладов, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, обеспечив около четверти прироста банковского рынка. В среднем на одном депозите розничные клиенты ВТБ держат около 550 тыс. рублей, на накопительном счете — 345 тыс. рублей.

