Выдача автокредитов по итогам 2024 года вырастет в полтора раза до 2,3 трлн рублей

Автокредиты станут драйвером розничного кредитования в России — на фоне общего прогноза по снижению на 30% объем кредитов на продажу автомобилей вырастет в полтора раза, прогнозируют в ВТБ.



Как сообщил на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, автокредитование сегодня — едва ли не единственный сегмент, который развивается динамично. Если общий объем кредитов, выданных физлицам за 7 месяцев 2024 года, сократился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,5 трлн рублей, то автокредитов было выдано на сумму 1,4 трлн рублей, что почти вдвое выше, чем годом ранее.