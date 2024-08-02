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    Выдача автокредитов по итогам 2024 года вырастет в полтора раза до 2,3 трлн рублей

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    Автокредиты станут драйвером розничного кредитования в России — на фоне общего прогноза по снижению на 30% объем кредитов на продажу автомобилей вырастет в полтора раза, прогнозируют в ВТБ.

    Как сообщил на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, автокредитование сегодня — едва ли не единственный сегмент, который развивается динамично. Если общий объем кредитов, выданных физлицам за 7 месяцев 2024 года, сократился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,5 трлн рублей, то автокредитов было выдано на сумму 1,4 трлн рублей, что почти вдвое выше, чем годом ранее.

    Тенденция к снижению сохраняется: в июле в ВТБ ожидают общерыночное падение кредитных продаж по сравнению с июлем 2023 года на 29%, а во втором полугодии — на 30% (относительно первого полугодия 2024 года).

    «Если в первом полугодии потребительская активность россиян росла сопоставимыми к прошлому году темпами, то с июля рынок розничного кредитования начал «охлаждаться», — отметил Георгий Горшков. — Мы ожидаем общерыночное снижение спроса на розничные кредиты на 16% к итогам прошлого года». Это связано, в первую очередь, с высокими ставками по кредитам и ужесточением риск-политики ЦБ, а также завершением части ипотечных программ. Ожидается, что всего россияне займут у банков 13,7 трлн рублей, из них на ипотеку и автокредитование придется 7 трлн рублей, на кредиты наличными — 6,7 трлн рублей.

    ВТБ в январе-июле 2024 года выдал 1,6 трлн рублей розничных кредитов, что на 17,5% больше показателей прошлого года. Общий портфель кредитов физлиц ВТБ с начала года вырос на 18%, до 7,3 трлн рублей, из которых более 4,6 трлн — ипотека.

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