Мастурбировал и трогал. Петербурженка обвинила бывшего мужа в растлении дочери

Жителя Кировского района Ленобласти заподозрили в секс-преступлениях. По версии следствия, жертвой его нездоровых интересов стала дочь-подросток.
С заявлением о преступлении против половой неприкосновенности 15-летней дочери в полицию накануне обратилась жительница Автово, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 августа.
Женщина указала на бывшего мужа, который, как она узнала, в середине мая трогал половые органы дочери. Девочка рассказала, что был и более ранний эпизод — раздетый отец якобы мастурбировал на её глазах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о развратных действиях, а также по двум частям статьи о насильственных действиях: совершённых в отношении несовершеннолетней, а также в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
40-летний мужчина процессуально задержан на двое суток.