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    Мастурбировал и трогал. Петербурженка обвинила бывшего мужа в растлении дочери

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    Жителя Кировского района Ленобласти заподозрили в секс-преступлениях. По версии следствия, жертвой его нездоровых интересов стала дочь-подросток.

    С заявлением о преступлении против половой неприкосновенности 15-летней дочери в полицию накануне обратилась жительница Автово, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 августа.

    Женщина указала на бывшего мужа, который, как она узнала, в середине мая трогал половые органы дочери. Девочка рассказала, что был и более ранний эпизод — раздетый отец якобы мастурбировал на её глазах.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о развратных действиях, а также по двум частям статьи о насильственных действиях: совершённых в отношении несовершеннолетней, а также в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

    40-летний мужчина процессуально задержан на двое суток.

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