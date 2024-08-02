В Турции заблокировали Instagram*

Доступ к социальной сети Instagram* был заблокирован этим утром в Турции по решению Совета по технологиям и коммуникациям, пишет 2 августа телеканал NTV. Сроки снятия не называются, власти перекладывают эту ответственность на саму соцсеть.

Как пишут СМИ, причиной блокировки стали трудности при удалении контента, в котором присутствует сексуальное насилие над детьми, подстрекательство к самоубийству и оскорбление бывшего президента Турции Мустафы Ататюрка. Газета Birgün в свою очередь не исключает, что решение было связано с убийством в Иране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.