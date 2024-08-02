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    В Турции заблокировали Instagram*

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    Доступ к социальной сети Instagram* был заблокирован этим утром в Турции по решению Совета по технологиям и коммуникациям, пишет 2 августа телеканал NTV. Сроки снятия не называются, власти перекладывают эту ответственность на саму соцсеть.

    Как пишут СМИ, причиной блокировки стали трудности при удалении контента, в котором присутствует сексуальное насилие над детьми, подстрекательство к самоубийству и оскорбление бывшего президента Турции Мустафы Ататюрка. Газета Birgün в свою очередь не исключает, что решение было связано с убийством в Иране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

    Телеканал CNBC-e уточняет, что Совет по технологиям вправе использовать полномочия для ограничения соцсетей, но его решение должно быть утверждено в судебном порядке в течение 24–48 часов. Ожидается, что судьба Instagram решится в суде Анкары в течение дня 2 августа.

    Число пользователей Instagram в 85-миллионной Турции превышает 50 миллионов человек.

    В России соцсеть была заблокирована после начала специальной военной операции на Украине.

    *Соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской.

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