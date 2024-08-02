Манёвр автомобилиста остановил движение трамваев на проспекте Энгельса

Полчаса потребовалось, чтобы восстановить движение трамваев в Выборгском районе Петербурга 2 августа. Задержку спровоцировал манёвр автомобилиста, сообщили в «Горэлектротрансе».
Как рассказал «Фонтанке» читатель, очередь из трамваев пятничным утром собиралась на углу проспекта Энгельса и Ланского шоссе. Около девяти часов утра он насчитал их с десяток.
В ГЭТ уточнили, что движение было парализовано в 8:47. «Автомобиль подрезал трамвай, из-за чего трамвай встал под обесточенным участком контактной сети», — объяснили в пресс-службе.
К половине десятого утра общественный электротранспорт восстановил движение.