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    Манёвр автомобилиста остановил движение трамваев на проспекте Энгельса

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    Полчаса потребовалось, чтобы восстановить движение трамваев в Выборгском районе Петербурга 2 августа. Задержку спровоцировал манёвр автомобилиста, сообщили в «Горэлектротрансе».

    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
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    Как рассказал «Фонтанке» читатель, очередь из трамваев пятничным утром собиралась на углу проспекта Энгельса и Ланского шоссе. Около девяти часов утра он насчитал их с десяток.

    В ГЭТ уточнили, что движение было парализовано в 8:47. «Автомобиль подрезал трамвай, из-за чего трамвай встал под обесточенным участком контактной сети», — объяснили в пресс-службе.

    К половине десятого утра общественный электротранспорт восстановил движение.

    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил

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