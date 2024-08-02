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    Август в Петербурге пока что отстает от климатической нормы

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    Температура воздуха в Петербурге остает от климатической нормы из-за тыловой части обширного и малоподвижного облачного вихря, который формирует погоду. 2 августа в городе вновь пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха — от плюс 21 до плюс 23 градусов, в Ленинградской области — до 24 градусов тепла. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с.

    В субботу местами пройдут кратковременные дожди и также плюс 21–23 градуса.

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