Август в Петербурге пока что отстает от климатической нормы

Температура воздуха в Петербурге остает от климатической нормы из-за тыловой части обширного и малоподвижного облачного вихря, который формирует погоду. 2 августа в городе вновь пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Температура воздуха — от плюс 21 до плюс 23 градусов, в Ленинградской области — до 24 градусов тепла. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с.



В субботу местами пройдут кратковременные дожди и также плюс 21–23 градуса.

