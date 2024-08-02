Прохожий перевернул коляску с младенцем на Шлиссельбургском проспекте

Полиция задержала пьяного петербуржца, после действий которого пятимесячной девочке потребовалась госпитализация. Мама ребенка рассказала, что мужчина перевернул коляску с ее дочерью, после чего ребенок выпал. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 августа.



Жительница Шлиссельбургского проспекта позвонила в полицию накануне около одиннадцати вечера. Она рассказала, что какой-то мужчина в их дворе перевернул коляску с ее ребенком. Приехавший на место наряд ППСП задержал 40-летнего гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел, составили протокол и поместили в камеру.

