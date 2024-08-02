    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, ю-з

    752мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.78eur92.85

    Прохожий перевернул коляску с младенцем на Шлиссельбургском проспекте

    4363
    3 комментария

    Полиция задержала пьяного петербуржца, после действий которого пятимесячной девочке потребовалась госпитализация. Мама ребенка рассказала, что мужчина перевернул коляску с ее дочерью, после чего ребенок выпал. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 августа.

    Жительница Шлиссельбургского проспекта позвонила в полицию накануне около одиннадцати вечера. Она рассказала, что какой-то мужчина в их дворе перевернул коляску с ее ребенком. Приехавший на место наряд ППСП задержал 40-летнего гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел, составили протокол и поместили в камеру.

    Девочку госпитализировали в больницу имени Раухфуса. Ее жизни ничего не угрожает, младенец отделался испугом и ушибами головы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ25
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close