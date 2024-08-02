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    Иностранца со стрельбой ловили на пути из центра Петербурга. Он получил «букет» из протоколов

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    Шесть статей нарушил водитель «Хёндэ», прокатившись по ночному Петербургу. Остановить его поездку из центра в Калининский район не смог развод мостов, зато это удалось полицейским пулям.

    О погоне со стрельбой 1 августа рассказал «Дорожный инспектор». Белый «Хёндэ» с псковскими номерами привлёк внимание ДПС на Литейном проспекте в последнюю ночь июля. Услышав требование об остановке, водитель вдавил газ в пол и после начала преследования угодил в аварию, но не остановился.

    «Снёс светофор и помчался дальше, оставив место ДТП. Для остановки пришлось применять табельное оружие», — сообщает «ДИ».

    Автомобиль остановили на Пискарёвском проспекте, 1, незадолго до пяти часов утра. Водителю было что скрывать.

    26-летний гражданин Узбекистана получил протоколы за неповиновение законному распоряжению полицейского (19.3 КоАП), езду пьяным без прав (12.8 КоАП), нарушение миграционного законодательства (18.8 КоАП), отсутствие ОСАГО (12.37 КоАП), оставление места ДТП (12.27), а также за повреждение светофора (12.33 КоАП).

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