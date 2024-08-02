Иностранца со стрельбой ловили на пути из центра Петербурга. Он получил «букет» из протоколов

Шесть статей нарушил водитель «Хёндэ», прокатившись по ночному Петербургу. Остановить его поездку из центра в Калининский район не смог развод мостов, зато это удалось полицейским пулям.

О погоне со стрельбой 1 августа рассказал «Дорожный инспектор». Белый «Хёндэ» с псковскими номерами привлёк внимание ДПС на Литейном проспекте в последнюю ночь июля. Услышав требование об остановке, водитель вдавил газ в пол и после начала преследования угодил в аварию, но не остановился.