Рабочего «Теплосети» увезли с ожогами с набережной Фонтанки. Он в реанимации

Сотрудник теплоэнергетического предприятия получил производственную травму в Адмиралтейском районе Петербурга. Его поместили в ожоговую реанимацию. Об этом стало известно «Фонтанке» 1 августа.

59-летний работник «Теплосети» поступил в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в четверг немногим позже двух часов дня. Бригада медиков доставила его с рабочего места — на набережной реки Фонтанки, 110.

По предварительным данным, состояние пациента, у которого диагностированы ожоги ног и предплечья, врачи оценили как тяжёлое.

Повторные гидравлические испытания в Адмиралтейском районе проводили 30 июля.