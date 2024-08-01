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    Рабочего «Теплосети» увезли с ожогами с набережной Фонтанки. Он в реанимации

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    Сотрудник теплоэнергетического предприятия получил производственную травму в Адмиралтейском районе Петербурга. Его поместили в ожоговую реанимацию. Об этом стало известно «Фонтанке» 1 августа.

    59-летний работник «Теплосети» поступил в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в четверг немногим позже двух часов дня. Бригада медиков доставила его с рабочего места — на набережной реки Фонтанки, 110.

    По предварительным данным, состояние пациента, у которого диагностированы ожоги ног и предплечья, врачи оценили как тяжёлое.

    Повторные гидравлические испытания в Адмиралтейском районе проводили 30 июля.

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