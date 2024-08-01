В Домодедово задержали подозреваемого в мошенничестве «инвестиционного брокера». Он сбежал с тремя миллионами

Россиянина задержали в аэропорту Домодедово, когда он прилетел из Ташкента. Ранее мужчину объявили в международный розыск за хищение 3 млн рублей. Об этом 1 августа сообщает Ирина Волк.

По словам официального представителя МВД, мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что с февраля по ноябрь 2019 года подозреваемый, выдавая себя за бизнесмена, присвоил себе более 3 миллионов рублей, которые россияне передавали ему на основании инвестиционных договоров. После этого мужчина покинул Россию, скрывшись за рубежом.