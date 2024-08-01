В Домодедово задержали подозреваемого в мошенничестве «инвестиционного брокера». Он сбежал с тремя миллионами

Россиянина задержали в аэропорту Домодедово, когда он прилетел из Ташкента. Ранее мужчину объявили в международный розыск за хищение 3 млн рублей. Об этом 1 августа сообщает Ирина Волк.
По словам официального представителя МВД, мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что с февраля по ноябрь 2019 года подозреваемый, выдавая себя за бизнесмена, присвоил себе более 3 миллионов рублей, которые россияне передавали ему на основании инвестиционных договоров. После этого мужчина покинул Россию, скрывшись за рубежом.
Отмечается, что мужчина пользовался своим служебным положением для того, чтобы осуществлять махинации.
Известно, что с февраля этого года подозреваемый находился в международном розыске. Россиянина искали через Интерпол по запросу МВД Татарстана.
Как отмечает Волк, мужчина прилетел в Москву из Ташкента.
Сейчас задержанный находится в дежурной части ЛУ МВД России в Домодедово. Ожидается передача задержанного инициатору розыска.