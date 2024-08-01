На нефтеперерабатывающем заводе в Омске начался пожар. Площадь возгорания — 300 «квадратов»

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Омске вечером 1 августа произошел пожар. На площади 300 квадратных метров загорелась лафетная установка.
Прокуратура Омской области
Прокуратура организовала проверку по факту возгорания на НПЗ.
Подробности о возгорании на предприятии, расположенном на проспекте Губкина, агентству ТАСС сообщил источник: по его сведениям, лафетная установка горит открытым огнем, пострадавших нет. «Причины возгорания устанавливаются», — сообщили в оперативных службах.
В «Газпром нефти» заявили о ликвидации пожара и добавили, что завод работает в штатном режиме.
«Возгорание возникло во вспомогательном помещении насосной», — пояснила пресс-служба. Огонь был локализован сработавшими средствами автоматизированного пожаротушения и пожарной службой.