Председатель ГИК Петербурга выступил против назначения в районный избирком представителя «Яблока» из-за «антигосударственной деятельности»

Петербургский горизбирком на заседании 1 августа должен был назначить в территориальный избирком № 48 Московского района нового члена. Заявление о выходе написал «яблочник» Дмитрий Хорзов. Однако предложенный «Яблоком» представитель на замену не устроил главу горизбиркома Максима Мейксина.

«Есть закрытая информация, я не хочу ее озвучивать. Но я считаю, что люди, которые занимаются антигосударственной деятельностью, не должны входить в состав избирательной комиссии», — заявил на заседании Мейксин, комментируя предложение «Яблока» отправить в избирком участника сообщества наблюдателей Антона Дмитриева. В ответ член горизбиркома Павел Шапчиц заявил, что данные, которые получил горизбирком от МВД, носят закрытый характер, содержат субъективные данные и «всё это писано вилами по воде». В ответ на это Мейксин отметил, что есть данные из суда. Шапчиц возразил: Дмитриева осудили в 2022 году по «митинговой» статье в связи с тем, что из-за ковида организация публичных акций была запрещена.