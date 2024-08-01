На Кантемировской на месяц добавят пробок: она уходит на ремонт от набережной до Полюстровского

Со 2 и 3 августа водителям добавят перекрытий и ограничений в шести районах Петербурга. В основном схемы проезда изменят для ремонта дорог.

Выборгский район Со 2 августа по 3 сентября на ремонт уйдет участок Кантемировской улицы. На этот срок ограничат движение по ней от Выборгской набережной до Полюстровского проспекта, включая боковые проезды и перекрестки, сообщает 1 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Ремонт дорожного покрытия изменит и движение в районе Верхней улицы:

с 8:00 2 августа до 8:00 8 августа ограничат проезд по Верхней улице от Домостроительной улицы до дома 41, литера А по проспекту Культуры;

с 8:00 3 августа до 8:00 6 августа закроют движение по 2-му Верхнему переулку у пересечения с Верхней улицей;

с 8:00 3 августа до 8:00 4 августа перекроют движение по 1-му Верхнему переулку у пересечения с Верхней улицей. Объехать можно будет по Домостроительной улице, 5-му Верхнему переулку, 1-му Верхнему переулку и Верхней улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район

С 3 по 4 августа из-за ремонта дороги закроют движение по Замшиной улице на участке от Бестужевской улицы до проспекта Мечникова и в направлении от проспекта Маршала Блюхера к Бестужевской улице. Объезд предусмотрен по проспекту Маршала Блюхера, Бестужевской улице, проспекту Мечникова, Пискарёвскому и Кондратьевскому проспектам, проспекту Металлистов, Полюстровскому проспекту и улице Федосеенко.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Также напомним, что до 12 сентября ограничен проезд по Замшиной улице от проспекта Мечникова до Полюстровского проспекта и закрыто движение по Ключевой улице у пересечения с Замшиной улицей.

Красногвардейский район Со 2 августа по 15 октября ограничат движение по улице Коммуны на пересечении с Отечественной улицей. Водителей потеснит временное ограждение.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красносельский район С 3 по 5 августа дорожный ремонт ограничит движение по проспекту Ветеранов н мосту через Дудергофку.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 3 по 14 августа, тоже для ремонта дороги, закроют проезд по Береговой улице от Аннинского шоссе до Советской улицы. Объехать можно будет через проезд без названия от улицы Победы до Аннинского шоссе.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район Работы по реконструкции газопровода с 3 по 4 августа ограничат движение по улице Бабушкина от Леснозаводской улицы до проспекта Александровской Фермы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





На тот же срок, но уже из-за ремонта дороги, закроют движение по проспекту Обуховской Обороны в направлении от улицы Шелгунова к улице Чернова и по Ново-Александровской улице в створе проспекта Обуховской Обороны. Объезд предусмотрен по улицам Бабушкина и Чернова, бульвару Красных Зорь и Прямому проспекту. Напомним, что до 29 августа на проспекте Обуховской Обороны ограничено движение от улицы Шелгунова до дома 239 по Обуховской Обороны, включая перекрестки.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район В Парголово с 3 по 15 августа для ремонта дорожного покрытия ограничат проезд по дороге в Каменку от Парашютной улицы до Михайловской дороги, включая перекресток с Суздальским шоссе.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





На тот же срок дорожный ремонт ограничит движение по Школьной улице от Стародеревенской улицы до дома 119, корпус 3, литера А по улице Савушкина.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



