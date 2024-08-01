На Кантемировской на месяц добавят пробок: она уходит на ремонт от набережной до Полюстровского

Со 2 и 3 августа водителям добавят перекрытий и ограничений в шести районах Петербурга. В основном схемы проезда изменят для ремонта дорог.
Выборгский район
Со 2 августа по 3 сентября на ремонт уйдет участок Кантемировской улицы. На этот срок ограничат движение по ней от Выборгской набережной до Полюстровского проспекта, включая боковые проезды и перекрестки, сообщает 1 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
Ремонт дорожного покрытия изменит и движение в районе Верхней улицы:
- с 8:00 2 августа до 8:00 8 августа ограничат проезд по Верхней улице от Домостроительной улицы до дома 41, литера А по проспекту Культуры;
- с 8:00 3 августа до 8:00 6 августа закроют движение по 2-му Верхнему переулку у пересечения с Верхней улицей;
- с 8:00 3 августа до 8:00 4 августа перекроют движение по 1-му Верхнему переулку у пересечения с Верхней улицей.
Объехать можно будет по Домостроительной улице, 5-му Верхнему переулку, 1-му Верхнему переулку и Верхней улице.
Калининский район
С 3 по 4 августа из-за ремонта дороги закроют движение по Замшиной улице на участке от Бестужевской улицы до проспекта Мечникова и в направлении от проспекта Маршала Блюхера к Бестужевской улице. Объезд предусмотрен по проспекту Маршала Блюхера, Бестужевской улице, проспекту Мечникова, Пискарёвскому и Кондратьевскому проспектам, проспекту Металлистов, Полюстровскому проспекту и улице Федосеенко.
Также напомним, что до 12 сентября ограничен проезд по Замшиной улице от проспекта Мечникова до Полюстровского проспекта и закрыто движение по Ключевой улице у пересечения с Замшиной улицей.
Красногвардейский район
Со 2 августа по 15 октября ограничат движение по улице Коммуны на пересечении с Отечественной улицей. Водителей потеснит временное ограждение.
Красносельский район
С 3 по 5 августа дорожный ремонт ограничит движение по проспекту Ветеранов н мосту через Дудергофку.
С 3 по 14 августа, тоже для ремонта дороги, закроют проезд по Береговой улице от Аннинского шоссе до Советской улицы. Объехать можно будет через проезд без названия от улицы Победы до Аннинского шоссе.
Невский район
Работы по реконструкции газопровода с 3 по 4 августа ограничат движение по улице Бабушкина от Леснозаводской улицы до проспекта Александровской Фермы.
На тот же срок, но уже из-за ремонта дороги, закроют движение по проспекту Обуховской Обороны в направлении от улицы Шелгунова к улице Чернова и по Ново-Александровской улице в створе проспекта Обуховской Обороны. Объезд предусмотрен по улицам Бабушкина и Чернова, бульвару Красных Зорь и Прямому проспекту. Напомним, что до 29 августа на проспекте Обуховской Обороны ограничено движение от улицы Шелгунова до дома 239 по Обуховской Обороны, включая перекрестки.
Приморский район
В Парголово с 3 по 15 августа для ремонта дорожного покрытия ограничат проезд по дороге в Каменку от Парашютной улицы до Михайловской дороги, включая перекресток с Суздальским шоссе.
На тот же срок дорожный ремонт ограничит движение по Школьной улице от Стародеревенской улицы до дома 119, корпус 3, литера А по улице Савушкина.