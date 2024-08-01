9 мая в СВО обязательно наступит: что 1 августа говорил пресс-секретарь президента РФ о переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал несколько заявлений вечером 1 августа о возможных переговорах между Россией и Украиной, выступая на радио «Комсомольская правда». Журналистам он заявил, что «9 мая» в рамках СВО обязательно наступит, а предпосылок для переговоров между странами нет.

Песков заявил, что никакого мирного саммита по Украине с участием российской стороны пока что не готовится. Он подчеркнул, что разговаривать с Киевом можно, но доверять текущему руководству страны сейчас нельзя.