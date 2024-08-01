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    9 мая в СВО обязательно наступит: что 1 августа говорил пресс-секретарь президента РФ о переговорах с Украиной

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал несколько заявлений вечером 1 августа о возможных переговорах между Россией и Украиной, выступая на радио «Комсомольская правда». Журналистам он заявил, что «9 мая» в рамках СВО обязательно наступит, а предпосылок для переговоров между странами нет.

    Песков заявил, что никакого мирного саммита по Украине с участием российской стороны пока что не готовится. Он подчеркнул, что разговаривать с Киевом можно, но доверять текущему руководству страны сейчас нельзя.

    «Причина украинского конфликта заключается в последовательных попытках превратить Украину в анти-Россию», — добавил пресс-секретарь президента (цитата по ТАСС).

    После он заявил, что повестки дня по урегулированию конфликта, устраивающей Россию, пока никто не озвучивал. А участвовать в саммите ради саммита бессмысленно, считает Песков.

    Далее пресс-секретарь перешел на тему контактов президента РФ Владимира Путина с участниками спецоперации. Он подчеркнул, что глава государства «много часов в день» общается с военными и кабмином, «болея душой» за ход СВО.

    «Путин звонит простым командирам не для картинки на камеру, каждый разговор имеет сугубо прикладной характер», — добавил Песков (цитата по ТАСС).

    Обсудив возможность переговоров между Россией и Украиной, пресс-секретарь президента подчеркнул, что «9 мая» в ходе спецоперации наступит обязательно.

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