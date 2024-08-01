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    Выбираем главные события в Петербурге. Предложите фестиваль или праздник, который ждете больше всего

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    Фото: Сергей Михайличенко / Фонтанка.ру
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    «Фонтанка» продолжает собирать всё самое интересное, что можно увидеть в нашем городе, в рамках четвертого сезона проекта «(От)Личный Петербург». Если у вас есть любимое мероприятие — культурное, спортивное, просветительское, развлекательное — расскажите об этом нам!

    «Праздники, которые мы ждем» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем фестивали и праздники, которые ждут горожане и туристы: спортивные, концертные, театральные, гастрономические.

    В качестве эксперта номинацию курирует Анна Ялова — директор Центрального выставочного зала «Манеж». Мы попросили Анну выдвинуть трех кандидатов на звание лучших. Вот ее выбор:

    1. Dance Open;
    2. Опера всем;
    3. Фестиваль света.

    Кто еще достоин места в десятке финалистов? Ждем подсказок от вас. Может быть, «Ночь музеев»? Или Stereoleto? Предложите своего кандидата!

    Как выдвинуть на конкурс любимое мероприятие

    1. Перейти на страницу выдвижения.
    2. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK. При авторизации через Telegram вам придет сообщение непосредственно в мессенджер. И после того, как вы там подтвердите свои намерения, можно будет выдвигать номинантов на премию.
    3. Вписать название вашего любимого мероприятия в нужную номинацию. Предложить можно только одного кандидата.
    4. Нажать на кнопку «Отправить».
    5. Повторить для других номинаций.

    Номинировать кандидатов на конкурс можно до 15 августа.

    Переходите на сайт проекта. Давайте вместе составим путеводитель по городу с местами, проверенными жителями!

    Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, войдут в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составят окончательные списки, а мы выставим их на всеобщее голосование.

    26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    «(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

    Фото: Сергей Михайличенко / Фонтанка.ру

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