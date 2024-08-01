Выбираем главные события в Петербурге. Предложите фестиваль или праздник, который ждете больше всего

«Фонтанка» продолжает собирать всё самое интересное, что можно увидеть в нашем городе, в рамках четвертого сезона проекта « (От)Личный Петербург ». Если у вас есть любимое мероприятие — культурное, спортивное, просветительское, развлекательное — расскажите об этом нам !

«Праздники, которые мы ждем» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем фестивали и праздники, которые ждут горожане и туристы: спортивные, концертные, театральные, гастрономические.

Кто еще достоин места в десятке финалистов? Ждем подсказок от вас. Может быть, «Ночь музеев»? Или Stereoleto? Предложите своего кандидата!

В качестве эксперта номинацию курирует Анна Ялова — директор Центрального выставочного зала «Манеж». Мы попросили Анну выдвинуть трех кандидатов на звание лучших. Вот ее выбор:

Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, войдут в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составят окончательные списки, а мы выставим их на всеобщее голосование.



26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

