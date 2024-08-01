Охране объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры хотят дать возможность отражать БПЛА с помощью средств РЭБ

Депутаты Госдумы внесли законопроект, разрешающий службе безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры отражать атаки беспилотников. Предполагается, что охрана этих объектов сможет перехватывать БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как пишет глава IT-комитета Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что на сегодняшний день «работники ведомственной охраны имеют право на применение специальных средств и огнестрельного оружия на охраняемых объектах, вне охраняемых объектов только при преследовании лиц, совершивших преступление или административное правонарушение на охраняемых объектах». А если наделить сотрудников правом воздействия на бортовые приемники сигналов систем навигации, можно повысить защиту объектов еще и от БПЛА.
Депутаты отмечают, что на данный момент охраной около 80% всех объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры занимаются частные организации.