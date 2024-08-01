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    Охране объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры хотят дать возможность отражать БПЛА с помощью средств РЭБ

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    Депутаты Госдумы внесли законопроект, разрешающий службе безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры отражать атаки беспилотников. Предполагается, что охрана этих объектов сможет перехватывать БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Как пишет глава IT-комитета Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале 1 августа, законопроект будет освобождать работников частной и ведомственной охраны от ответственности за вред, который был получен при отражении атаки БПЛА на защищаемый объект. Инициатива направлена на то, чтобы останавливать движение вражеских беспилотников, которые используют системы спутниковой навигации.

    В пояснительной записке к законопроекту сказано, что на сегодняшний день «работники ведомственной охраны имеют право на применение специальных средств и огнестрельного оружия на охраняемых объектах, вне охраняемых объектов только при преследовании лиц, совершивших преступление или административное правонарушение на охраняемых объектах». А если наделить сотрудников правом воздействия на бортовые приемники сигналов систем навигации, можно повысить защиту объектов еще и от БПЛА.

    Депутаты отмечают, что на данный момент охраной около 80% всех объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры занимаются частные организации.

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    ГосдумаЗаконопроектБПЛА
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