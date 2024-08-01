Молдавия объявила о высылке дипломата посольства РФ после обысков в парламенте

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии объявило персоной нон грата одного из дипломатов посольства России в Кишиневе после прошедших обысков в парламенте. Принято решение о высылке россиянина из страны, сообщило 1 августа издание Stiri.md.



В четверг российского посла в Республике Молдова Олега Васнецова вызвали в МИД, где вручили ноту об объявлении помощника военного атташе посольства РФ персоной нон грата. Как отмечает молдавское СМИ, представители МИД приняли решение после проведения обысков в парламенте, когда были собраны сведения, подтверждающие, что российский посол занимался на территории Молдавии деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом.