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    Молдавия объявила о высылке дипломата посольства РФ после обысков в парламенте

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    Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии объявило персоной нон грата одного из дипломатов посольства России в Кишиневе после прошедших обысков в парламенте. Принято решение о высылке россиянина из страны, сообщило 1 августа издание Stiri.md.

    В четверг российского посла в Республике Молдова Олега Васнецова вызвали в МИД, где вручили ноту об объявлении помощника военного атташе посольства РФ персоной нон грата. Как отмечает молдавское СМИ, представители МИД приняли решение после проведения обысков в парламенте, когда были собраны сведения, подтверждающие, что российский посол занимался на территории Молдавии деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом.

    Сотрудник российского посольства в Кишиневе должен покинуть Молдавию в ближайшие дни.

    Глава дипмиссии Олег Васнецов раскритиковал решение властей и отметил, что оно не способствует созданию атмосферы нормального взаимопонимания и сотрудничества между Россией и Молдавией.

    Накануне, 31 июля, служба информации и безопасности Молдавии совместно с прокуратурой провела обыски в парламенте, в результате чего по решению генпрокуратуры страны на 72 часа были задержаны сотрудник парламента и представитель пограничной полиции. Причиной стало обвинение в государственной измене. Согласно СМИ, одним из задержанных является глава юридического отдела парламента Молдавии Ион Крянгэ. Предполагается, что мужчина передавал секретные сведения сотрудникам российского посольства в этой стране.

    В российской дипмиссии отвергли обвинения, назвав их проявлением антироссийских настроений в республике, и связали их с предвыборными процессами в стране. Также в МИД РФ заявили, что Москва подготовит соответствующий ответ на высылку помощника военного атташе российского посольства.

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