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    Смольный согласовал облик нового жилого комплекса на Смоленке

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    Смольный согласовал архитектурный облик жилого комплекса, который планируется построить на набережной Смоленки, 5–7, на Васильевском острове. Информацию об этом опубликовал комитет по градостроительству и архитектуре.

    Проект разработало архитектурное бюро Intercolumnium.

    Фото: КГА
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    Осенью 2023 года комитет по охране памятников выдал положительное заключение о соответствии проекта охранным зонам Петербурга. Документ был выдан ООО «Специализированный Застройщик «Смоленка 5». Проект предполагает строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом.


    По данным СПАРК, компанией владеют Илья Зенкин (90%) и Оксана Лалаянц (10%).

    ЖК построят на территории бывшей фабрики «Рот-Фронт».

    Фото: КГА

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