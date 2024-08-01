Смольный согласовал облик нового жилого комплекса на Смоленке

Смольный согласовал архитектурный облик жилого комплекса, который планируется построить на набережной
Проект разработало архитектурное бюро Intercolumnium.
Осенью 2023 года комитет по охране памятников выдал положительное заключение о соответствии проекта охранным зонам Петербурга. Документ был выдан ООО «Специализированный Застройщик «Смоленка 5». Проект предполагает строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом.
По данным СПАРК, компанией владеют Илья Зенкин (90%) и Оксана Лалаянц (10%).
ЖК построят на территории бывшей фабрики «Рот-Фронт».