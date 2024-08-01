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    «Я не буду кокетничать». Матвиенко заявила, что готова вновь возглавить Совет Федерации

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    Валентина Матвиенко ответила на вопрос о выдвижении на новый срок на пост председателя Совета Федерации, подчеркнув, что если поступит такое предложение и ее кандитатуру поддержат сенаторы, то она не будет «кокетничать». Об этом 1 августа сообщается в telegram-канале «Вы слушали Маяк».

    На пресс-конференции по итогам весенней сессии Валентине Матвиенко задали вопрос, согласится ли она возглавить Совет Федерации на новый срок. Как отметила председатель Совфеда, если появится такое предложение, то она не будет «кокетничать».

    По словам Матвиенко, она высоко ценит оказанное ей доверие со стороны сенаторов и намерена полностью его оправдать, сохраняя при этом высокий темп работы.

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