«Я не буду кокетничать». Матвиенко заявила, что готова вновь возглавить Совет Федерации

Валентина Матвиенко ответила на вопрос о выдвижении на новый срок на пост председателя Совета Федерации, подчеркнув, что если поступит такое предложение и ее кандитатуру поддержат сенаторы, то она не будет «кокетничать». Об этом 1 августа сообщается в telegram-канале «Вы слушали Маяк».



На пресс-конференции по итогам весенней сессии Валентине Матвиенко задали вопрос, согласится ли она возглавить Совет Федерации на новый срок. Как отметила председатель Совфеда, если появится такое предложение, то она не будет «кокетничать».