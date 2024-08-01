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    Катание на квадроцикле по пляжу в Репино закончилось в реанимации

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    Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии после катания на квадроцикле. Для отработки маневров он выбрал пляж в Курортном районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 1 августа.

    Несчастный случай произошел на пляже «Дубки» в Репино. Во время движения 48-летний водитель квадроцикла не справился с управлением. Около полуночи пострадавшего доставили в реанимацию.

    Как стало известно нашему изданию, в результате ДТП местный житель получил перелом носа, ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

    В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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