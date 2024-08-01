Катание на квадроцикле по пляжу в Репино закончилось в реанимации

Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии после катания на квадроцикле. Для отработки маневров он выбрал пляж в Курортном районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 1 августа.



Несчастный случай произошел на пляже «Дубки» в Репино. Во время движения 48-летний водитель квадроцикла не справился с управлением. Около полуночи пострадавшего доставили в реанимацию.

Как стало известно нашему изданию, в результате ДТП местный житель получил перелом носа, ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.