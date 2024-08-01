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    Пятеро отдыхающих уехали в полицию с берега Колонистского пруда, один был судим за убийство

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    Полиция Пушкинского района накануне вечером задержала пьяную компанию из пятерых человек. У спасательной станции на берегу Колонистского пруда они учинили драку. Об этом 1 августа сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Сообщение о конфликте на Софийском бульваре поступило около половины десятого вечера. Прибыв на место, сотрудники полиции задержали пятерых участников драки в возрасте от 23 до 34 лет, среди которых была 26-летняя женщина. Трое уже привлекались к уголовной ответственности. Одному из них, по данным «Фонтанки», в 2010 году был вынесен приговор за убийство.

    «Установлено, что в компании отдыхающих произошел конфликт на почве излишне выпитого спиртного. Задержанные доставлены в отдел полиции, где в отношении них составлен протокол за мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ», — рассказали в главке полиции.

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