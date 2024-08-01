Трехлетний мальчик выпал из окна с москитной сеткой на улице Демьяна Бедного

Врачи детской горбольницы святой Марии Магдалины спасают трехлетнего мальчика, который поступил к ним с тяжелыми травмами головы и ушибами внутренних органов. Ребенок помещен в реанимацию, об этом «Фонтанке» стало известно 1 августа.



Инцидент произошел накануне на улице Демьяна Бедного. Воспользовавшись отсутствием отца, который отлучился в другую комнату, мальчик залез на подоконник и навалился на москитную сетку. Та не выдержала и упала вместе с малышом с третьего этажа. Пострадавшего на улице нашел прохожий и вызвал скорую помощь.

