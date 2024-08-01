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    Трехлетний мальчик выпал из окна с москитной сеткой на улице Демьяна Бедного

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    Врачи детской горбольницы святой Марии Магдалины спасают трехлетнего мальчика, который поступил к ним с тяжелыми травмами головы и ушибами внутренних органов. Ребенок помещен в реанимацию, об этом «Фонтанке» стало известно 1 августа.

    Инцидент произошел накануне на улице Демьяна Бедного. Воспользовавшись отсутствием отца, который отлучился в другую комнату, мальчик залез на подоконник и навалился на москитную сетку. Та не выдержала и упала вместе с малышом с третьего этажа. Пострадавшего на улице нашел прохожий и вызвал скорую помощь.

    Правоохранительные органы проводят проверку.

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