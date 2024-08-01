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    В Приморье мужчина на автомобиле преследовал леопарда, который пытался перейти дорогу

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    В Приморском крае мужчина на автомобиле преследовал и напугал вышедшего на дорогу дальневосточного леопарда. У хищника был сильный стресс, такое поведение недопустимо, сообщает 1 августа ФГБУ «Земля леопарда».

    ФГБУ «Земля леопарда»

    Редкое краснокнижное животное и водитель встретились в ночное время на трассе под Уссурийском в Приморском крае. Машина медленно преследовала испуганного зверя, который пытался перейти дорогу, не пропуская его. Леопард заметно нервничал. Преследуя животное, водитель выезжает на встречную полосу. При этом мужчина открыл окно и высунул руку с телефоном, из салона играла музыка. В какой-то момент хищнику все же удалось перейти трассу и скрыться в лесу.

    По словам специалистов нацпарка, преследование диких животных даже на автомобиле небезопасно как для людей, так и для зверей, которые от стресса могут атаковать человека через открытое окно или попасть под колеса встречного транспорта.

    Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

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