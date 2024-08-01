В Приморье мужчина на автомобиле преследовал леопарда, который пытался перейти дорогу

В Приморском крае мужчина на автомобиле преследовал и напугал вышедшего на дорогу дальневосточного леопарда. У хищника был сильный стресс, такое поведение недопустимо, сообщает 1 августа ФГБУ «Земля леопарда».
ФГБУ «Земля леопарда»
Редкое краснокнижное животное и водитель встретились в ночное время на трассе под Уссурийском в Приморском крае. Машина медленно преследовала испуганного зверя, который пытался перейти дорогу, не пропуская его. Леопард заметно нервничал. Преследуя животное, водитель выезжает на встречную полосу. При этом мужчина открыл окно и высунул руку с телефоном, из салона играла музыка. В какой-то момент хищнику все же удалось перейти трассу и скрыться в лесу.
По словам специалистов нацпарка, преследование диких животных даже на автомобиле небезопасно как для людей, так и для зверей, которые от стресса могут атаковать человека через открытое окно или попасть под колеса встречного транспорта.