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    Рассказал о методах розыска. Бывшего сотрудника владимирской колонии подозревают в разглашении гостайны

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    Бывший сотрудник колонии №7 во Владимирской области стал фигурантом уголовного дела по статье о разглашении государственной тайны. Об этом 31 июля пишет ТАСС.

    Дело возбудили в отношении 40-летнего мужчины. Региональное управление ФСБ сообщает, что он разгаласил данные о формах и методах оперативно-разыскной деятельности, которые применялись по месту его работы. Сведения имеют гриф «совершенно секретно». Кто именно был собеседником подозреваемого не уточняется, но официального доступа к этой информации у него не было.

    «При расследовании инцидента стало известно, что признаки государственной измены и шпионажа в действиях сотрудника отсутствовали», — отмечается в сообщении.

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