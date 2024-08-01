Рассказал о методах розыска. Бывшего сотрудника владимирской колонии подозревают в разглашении гостайны

Бывший сотрудник колонии №7 во Владимирской области стал фигурантом уголовного дела по статье о разглашении государственной тайны. Об этом 31 июля пишет ТАСС.

Дело возбудили в отношении 40-летнего мужчины. Региональное управление ФСБ сообщает, что он разгаласил данные о формах и методах оперативно-разыскной деятельности, которые применялись по месту его работы. Сведения имеют гриф «совершенно секретно». Кто именно был собеседником подозреваемого не уточняется, но официального доступа к этой информации у него не было.