В Красном Селе водитель сбил женщину на пешеходном переходе

В Красном Селе водитель «Лады» сбил женщину на пешеходном переходе. Инцидент произошел 31 июля, МВД проводит проверку обстоятельств произошедшего.
ДТП с тяжелыми последствиями для петербурженки, чей возраст оценивают примерно в 50 лет, произошло на пересечении улицы Массальского и проспекта Ленина.
ГУ МВД по СПб и ЛО
Первое видео с места происшествия появилось в местном телеграм-канале в четыре часа вечера. На нем видно, как автомобиль въезжает в пешехода в розовой одежде после поворота, вовремя не притормозив. Рядом по зебре шла еще одна женщина — ей повезло. После столкновения водитель остановился и подбежал к пострадавшей, стараясь ей помочь. Неравнодушными были и некоторые из прохожих.
Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, установить её личность сразу не удалось.