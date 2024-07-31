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    В Красном Селе водитель сбил женщину на пешеходном переходе

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    В Красном Селе водитель «Лады» сбил женщину на пешеходном переходе. Инцидент произошел 31 июля, МВД проводит проверку обстоятельств произошедшего.

    ДТП с тяжелыми последствиями для петербурженки, чей возраст оценивают примерно в 50 лет, произошло на пересечении улицы Массальского и проспекта Ленина.

    ГУ МВД по СПб и ЛО

    Первое видео с места происшествия появилось в местном телеграм-канале в четыре часа вечера. На нем видно, как автомобиль въезжает в пешехода в розовой одежде после поворота, вовремя не притормозив. Рядом по зебре шла еще одна женщина — ей повезло. После столкновения водитель остановился и подбежал к пострадавшей, стараясь ей помочь. Неравнодушными были и некоторые из прохожих.

    Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, установить её личность сразу не удалось.

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