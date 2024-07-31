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    Подросток в Петербурге перелезала через забор и из-за кольца оторвала палец

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    Юная жительница Пушкина оказалась в больнице после того как перелезла через забор. Девочка зацепилась кольцом за тонкий прут ограждения.

    Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, к медикам 15-летняя девочка вместе с мамой обратилась накануне днем. Она находилась на территории лицея на Железнодорожной улице, когда ей понадобилось перелезть через забор. На пальце правой руки у нее было кольцо, которое зацепилось за прутья. Ребенок спрыгнул вниз и собственным весом сдернул две фаланги.

    Ребенка положили на отделение микрохирургии, где части пальца пришили на место. Подобная травма — не редкость. Не во всех случаях палец можно пришить, иногда его ампутируют.

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