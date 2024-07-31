Браузер, магазин приложений и звезды в подарок. Telegram обновился

Telegram обновил свое мобильное приложение для Android и iOS. Об этом 31 июля сообщается на сайте мессенджера.

В обновленной версии во встроенном браузере появилась возможность сворачивать страницы и разворачивать их обратно из нижней панели. «Теперь при получении нового сообщения Вы можете спокойно перейти в чат — не теряя открытые веб-страницы, статьи или игры в мини-приложениях. Вы также можете добавить страницу в закладки чтобы вернуться к ней позже», — сообщается на сайте.

В разделе «Поиск» появится вкладка «Приложения». В ней можно будет найти мини-приложения, которыми пользователь интересуется чаще всего, а также подборку популярных игр и сервисов.