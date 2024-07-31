    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    751мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd86.11eur93.51

    Эвакуированы здания, взрываются машины. В Риме огромный пожар начался из-за «походного» ужина

    3969
    обсудить

    Холм Монте-Марио в Риме загорелся вечером 31 июля. Сухая погода и ветер сделали свое дело — огонь подобрался к жилым постройкам, суду и продюсерскому центру.

    Как пишет La Repubblica со ссылкой на местные власти, район Рима мог загореться из-за незаконного лагеря на склонах холма, когда кто-то готовил еду на открытом огне.

    Пламя быстро перекинулось на деревья и сухую траву, а позже и непосредственно на застройку. Горят уже несколько автомобилей, эвакуированы люди из шести зданий. Под угрозой судебный квартал, обсерватория, полицейский участок, продюсерский центр Rai и несколько жилых домов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close