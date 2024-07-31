Эвакуированы здания, взрываются машины. В Риме огромный пожар начался из-за «походного» ужина

Холм Монте-Марио в Риме загорелся вечером 31 июля. Сухая погода и ветер сделали свое дело — огонь подобрался к жилым постройкам, суду и продюсерскому центру.
Как пишет La Repubblica со ссылкой на местные власти, район Рима мог загореться из-за незаконного лагеря на склонах холма, когда кто-то готовил еду на открытом огне.
Пламя быстро перекинулось на деревья и сухую траву, а позже и непосредственно на застройку. Горят уже несколько автомобилей, эвакуированы люди из шести зданий. Под угрозой судебный квартал, обсерватория, полицейский участок, продюсерский центр Rai и несколько жилых домов.