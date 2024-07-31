Минюст предлагает ввести индивидуальных предпринимателей в Уголовный кодекс — ради налогов и борьбы с «обналом»

Внести в две статьи Уголовного кодекса ИП наряду с юрлицами предлагает Министрество юстиции 31 июля. Проект закона доступен для общественного обсуждения.
Изменить предлагается статью 173.1 — незаконное образование юрлица, и статью 173.2 — незаконное использование документов для создания юрлица.
В пояснительной записке говорится, что, хоть ИП и обладают схожими с юрлицами правами, однако некоторые ограничения по обналичиванию денег на индивидуальных предпринимателей не распространяются. В связи с этим реквизиты регулярно используются для отмывания денег и обналичивания.
Кроме того, часто бизнесмены за скромную плату предлагают какому-нибудь безработному зарегистрировать на себя ИП и пользуются этой схемой для сокращения налоговых выплат.
Также Минюст предлагает внести специальную норму в кодекс, при которой пойманный номинал, если будет активно сотрудничать, может быть освобожден от ответственности:
«Нередко по уголовным делам рассматриваемой категории к ответственности привлекаются только подставные лица. Данное обстоятельство обусловлено преимущественно тем, что подставные лица не заинтересованы сотрудничать с органами предварительного расследования, поскольку в случае дачи показаний, изобличающих соучастников преступления, содеянное повлечет повышенные меры ответственности в результате вменения квалифицирующего признака «совершение деяния группой лиц
по предварительному сговору».
В записке отмечено, что в последнее время число регистраций ИП растет, а юрлиц падает. Например, с 2019-го по 2023 год из 100 % регистраций почти 80 пришлось на ИП.