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    Минюст предлагает ввести индивидуальных предпринимателей в Уголовный кодекс — ради налогов и борьбы с «обналом»

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    Внести в две статьи Уголовного кодекса ИП наряду с юрлицами предлагает Министрество юстиции 31 июля. Проект закона доступен для общественного обсуждения.

    Изменить предлагается статью 173.1 — незаконное образование юрлица, и статью 173.2 — незаконное использование документов для создания юрлица.

    В пояснительной записке говорится, что, хоть ИП и обладают схожими с юрлицами правами, однако некоторые ограничения по обналичиванию денег на индивидуальных предпринимателей не распространяются. В связи с этим реквизиты регулярно используются для отмывания денег и обналичивания.

    Кроме того, часто бизнесмены за скромную плату предлагают какому-нибудь безработному зарегистрировать на себя ИП и пользуются этой схемой для сокращения налоговых выплат.

    Также Минюст предлагает внести специальную норму в кодекс, при которой пойманный номинал, если будет активно сотрудничать, может быть освобожден от ответственности:

    «Нередко по уголовным делам рассматриваемой категории ‎к ответственности привлекаются только подставные лица. Данное обстоятельство обусловлено преимущественно тем, что подставные лица не заинтересованы сотрудничать с органами предварительного расследования, поскольку в случае дачи показаний, изобличающих соучастников преступления, содеянное повлечет повышенные меры ответственности в результате вменения квалифицирующего признака «совершение деяния группой лиц

    ‎по предварительному сговору».

    В записке отмечено, что в последнее время число регистраций ИП растет, а юрлиц падает. Например, с 2019-го по 2023 год из 100 % регистраций почти 80 пришлось на ИП.

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