Tesla отозвала почти 2 млн машин из-за датчиков и китайской защелки на капоте

1,85 миллиона электромобилей Tesla отозвано из-за проблем с капотом. Но починят все заочно.

О проблеме пишет проект «Коммерсанта» «Автопилот» 31 июля. Под отзыв попали «Теслы» Model 3, Model S, Model X и Model Y, которые были проданы за последние 11 лет в США.

Все дело в датчиках и защелке китайского производства на капоте. Автомобиль не всегда корректно определяет, закрыт капот или нет. Риски понятны — нельзя исключать, что капот откроется прямо во время движения.

Ехать к дилеру владельцам не придется, Tesla обещает решить проблему через обновление ПО.