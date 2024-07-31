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    Пятнадцать пожарных боролись с огнём в квартире на Бутлерова. Без жертв не обошлось

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    Квартирный пожар произошел к вечеру 31 июля в Калининском районе Петербурга. Огонь унёс жизнь мужчины.

    Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в 16:26 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на улице Бутлерова, 13. На место оперативно были направлены 15 спасателей на трех спецмашинах.

    К прибытию служб горели два «квадрата» обстановки в квартире. К 16:57 пламя полностью потушили.

    «В результате пожара погиб мужчина», — говорится в сообщении.

    Обстоятельства происшествия и личность погибшего выясняются.

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