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    На КАД дважды перекроют съезд на Витебский проспект

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожный ремонт перекроет съезд на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Витебским проспектом. Вдобавок там продлевают сроки работ по восстановлению гидроизоляции

    С 23:00 2 августа до 5:00 3 августа и с 22:00 3 августа до 18:00 4 августа на 65-м километре КАД будет полностью закрыт для транспорта съезд с внешнего кольца КАД на Витебский проспект в направлении станции метро «Купчино», сообщает 31 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут укладывать асфальтобетонное покрытие.

    Помимо этого, на съезде продлили ограничение для грузовиков массой более 3,5 тонн и автобусов. Там восстанавливают напыляемую гидроизоляцию. Ограничения планировались до 31 июля, но были продлены до 5 августа.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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