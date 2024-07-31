На КАД дважды перекроют съезд на Витебский проспект

Дорожный ремонт перекроет съезд на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Витебским проспектом. Вдобавок там продлевают сроки работ по восстановлению гидроизоляции
С 23:00 2 августа до 5:00 3 августа и с 22:00 3 августа до 18:00 4 августа на 65-м километре КАД будет полностью закрыт для транспорта съезд с внешнего кольца КАД на Витебский проспект в направлении станции метро «Купчино», сообщает 31 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут укладывать асфальтобетонное покрытие.
Помимо этого, на съезде продлили ограничение для грузовиков массой более 3,5 тонн и автобусов. Там восстанавливают напыляемую гидроизоляцию. Ограничения планировались до 31 июля, но были продлены до 5 августа.