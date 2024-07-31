Гитарист Дмитрий Илларионов представит специальную «французскую программу». Пьеса «Транссибирская» Дюплесси прозвучит в Петербурге впервые

21 августа в петербургской рюмочной «Фонтанка-69» классический гитарист Дмитрий Илларионов представит специальную «французскую программу». Бонусом к ней будут исполнены сочинения Баха и Pink Floyd. 12+
Основу «французской программы» составит новое сочинение современного французского композитора Матиаса Дюплесси Trans Siberian («Транссибирская»). Пьеса была написана Дюплесси для Илларионова в конце 2023 года, мировая премьера состоялась в мае этого года в Москве.
Cам Илларионов признавался, что идея путешествия всегда занимала его, а музыкальные темы поездов и задумчивого созерцания пейзажей за окном для него не новы.
«Мощный духовный Транссибирский экспресс, связывающий Европу и Россию, Равеля и Прокофьева, Гюго и Пушкина. Поезд, мчащийся сквозь века по мосту, построенному творцами. <…> Этот поезд объединяет сердца и души тех, кто в любые времена готов протянуть руку помощи», — рассказывал музыкант.
На концерте также прозвучит музыка не только французских композиторов, таких как Эрик Сати, Роланд Дьенс, Самюэль Струк, но и тех, кто тесно связан с французской культурой, вроде Фернандо Сора и Александра Тансмана.
Музыкальный вечер увенчает традиционный бонус гитариста — «Чакона» И.С. Баха и песни британской группы Pink Floyd.
Дмитрий Илларионов — выпускник Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, победитель и лауреат множества международных конкурсов гитаристов.
Кирилл Самунин