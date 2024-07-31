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    GloraX вложит 18 млрд рублей в строительство жилья в Омске

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    Компания GloraX приобрела земельный участок площадью 6,7 га в Омске, на правом берегу реки Иртыш. Здесь предполагается строительство недвижимости общей площадью порядка 150 тыс. кв. м. Объем инвестиций в строительство составит 18 млрд рублей.

    Проект станет редевелопментом территории бывшего санатория «Рассвет». Застройка будет включать жилые дома высотой от 6 до 20 этажей, променад и благоустройство участка прогулочной набережной, детский сад на 200 воспитанников, строительство внутриквартальных проездов и реконструкцию двухполосной дороги.. Также компания выступит соинвестором строительства или реконструкции общеобразовательной школы.

    Начало реализации проекта запланировано на сентябрь 2025 года.

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