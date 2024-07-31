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    Президент Индонезии допустил прямые авиарейсы из РФ на Бали

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    Избранный президент и действующий министр обороны Индонезии Прабово Субианто поддерживает открытие российского консульства и прямые авиарейсы на Бали. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 31 июля.

    «Насколько я понимаю, Россия планирует открыть генконсульство на Бали. Мы полностью поддерживаем это», — цитирует Субианто ТАСС.

    Он также отметил, что не видит препятствий для прямых рейсов «Аэрофлота» на Бали, передает РИА Новости. «Мы полностью поддерживаем возможность прямых рейсов, осуществляемых не только «Аэрофлотом», — добавил он.

    Ранее в кулуарах ПМЭФ-2023 гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказывал журналистам о планах авиакомпании начать полеты в Денпасар на Бали. На сегодняшний день из России добраться туда можно только с пересадками.

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    ИндонезияРоссияБалиАвиарейсы
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