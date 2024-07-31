Президент Индонезии допустил прямые авиарейсы из РФ на Бали

Избранный президент и действующий министр обороны Индонезии Прабово Субианто поддерживает открытие российского консульства и прямые авиарейсы на Бали. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 31 июля.



«Насколько я понимаю, Россия планирует открыть генконсульство на Бали. Мы полностью поддерживаем это», — цитирует Субианто ТАСС.

Он также отметил, что не видит препятствий для прямых рейсов «Аэрофлота» на Бали, передает РИА Новости. «Мы полностью поддерживаем возможность прямых рейсов, осуществляемых не только «Аэрофлотом», — добавил он.