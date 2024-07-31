«Муж и чин». Как депутаты аргументировали отказ давать отсрочку от мобилизации многодетным отцам

Госдума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей, поскольку в этом случае «речь идет о безопасности государства». Об этом 30 июля на заседании Госдумы заявил первый зампред комитета Андрей Красов.
«Из чего состоит «мужчина»? «Муж» и «чин». «Муж» — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем «чин» — это работник, добытчик. Так вот каждый мужчина должен защищать свою семью, наше общество и государство, а потом уже думать и заботиться о добыче для своей семьи», — заявил Андрей Красов.
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Он согласился с автором инициативы — коммунисткой Ниной Останиной, что многодетные семьи являются особенными, и со стороны государства к ним нужен особенный подход, но если речь идет о безопасности страны, то это удел каждого мужчины, поскольку он «муж — воин и защитник».
По его словам, законопроект, вводящий «отсрочку от призыва на военную службу отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет в мирное время, фактически освобождает мужчин от прохождения военной службы». Депутат вопросил, кто будет оценивать степень участия такого отца в уходе за ребенком-инвалидом. Кроме того, в комитете по обороне считают, что реализация такого предложения приведет к необходимости расширения базы призыва за счет граждан других категорий.
Свое выступление он завершил призывом голосовать против законопроекта Нины Останиной об отсрочке от мобилизации отцам троих детей. В итоге инициатива была отклонена. Голосовал всего 91 депутат (из 450), из них один воздержался, остальные были за, но для принятия закона этого мало.
Как сообщила Останина, при частичной мобилизации отсрочку получили 256 тысяч айтишников, 170 тысяч работников банковской сферы. Тем временем в зоне спецоперации служит 903 многодетных отца и 100 отцов детей-инвалидов.