«Муж и чин». Как депутаты аргументировали отказ давать отсрочку от мобилизации многодетным отцам

Госдума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей, поскольку в этом случае «речь идет о безопасности государства». Об этом 30 июля на заседании Госдумы заявил первый зампред комитета Андрей Красов.

«Из чего состоит «мужчина»? «Муж» и «чин». «Муж» — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем «чин» — это работник, добытчик. Так вот каждый мужчина должен защищать свою семью, наше общество и государство, а потом уже думать и заботиться о добыче для своей семьи», — заявил Андрей Красов.