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    В Петербурге на мальчике загорелась одежда, в Ленобласти девочка прошла по горячим углям

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    За день двое детей попали к медикам с термическими ожогами в Петербурге и Ленинградской области. Старшему в больнице предстоит задержаться.

    Девятилетний школьник из Купчино поступил в детскую больницу на Авангардной накануне около девяти часов вечера, стало известно «Фонтанке» 31 июля. Он пострадал на прогулке с друзьями в садоводстве «Климовец». По предварительным данным, юные экспериментаторы проверяли, как горит бензин. От разведённого костра на мальчике загорелись брюки.

    Врачи оценивают состояние пострадавшего, у которого диагностирован ожог голени, как среднетяжёлое.

    Примерно в то же время в больницу попала полуторагодовалая девочка из Всеволожского района. Родители привезли её к медикам с ожогом стопы — малышка наступила на угли на даче в садоводстве «Серебряный ручей». Госпитализация не потребовалась.

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