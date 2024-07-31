В Петербурге на мальчике загорелась одежда, в Ленобласти девочка прошла по горячим углям

За день двое детей попали к медикам с термическими ожогами в Петербурге и Ленинградской области. Старшему в больнице предстоит задержаться.
Девятилетний школьник из Купчино поступил в детскую больницу на Авангардной накануне около девяти часов вечера, стало известно «Фонтанке» 31 июля. Он пострадал на прогулке с друзьями в садоводстве «Климовец». По предварительным данным, юные экспериментаторы проверяли, как горит бензин. От разведённого костра на мальчике загорелись брюки.
Врачи оценивают состояние пострадавшего, у которого диагностирован ожог голени, как среднетяжёлое.
Примерно в то же время в больницу попала полуторагодовалая девочка из Всеволожского района. Родители привезли её к медикам с ожогом стопы — малышка наступила на угли на даче в садоводстве «Серебряный ручей». Госпитализация не потребовалась.